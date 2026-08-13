Menor es mordido por serpiente en Múzquiz: paramédicos lo atienden

MÚZQUIZ, Coah.- Un menor de 14 años, identificado como Julio N., resultó herido tras ser mordido por una serpiente en las inmediaciones del arroyo Zamora y la calle Morelos, en Múzquiz.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios al menor, luego del reporte sobre la mordedura del reptil.

Los cuerpos de emergencia se desplazaron hasta el sitio y, posteriormente, elementos de la Guardia Civil se encargaron del traslado del paciente a un nosocomio de la localidad.

Julio N. fue trasladado desde el domicilio ubicado en el cruce de las calles Librado Flores y Morelos hacia la Clínica 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

El estudiante fue llevado a la unidad médica para recibir valoración y determinar la atención que requería tras el incidente.

Mientras tanto, en el paraje donde ocurrió el hecho se realizó una revisión del perímetro con la finalidad de localizar al reptil, sin que fuera posible ubicarlo.