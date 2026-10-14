Fiscalía investiga deceso de hombre en San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- Un hombre de 38 años, identificado como Miguel N., fue localizado sin vida en una vivienda del municipio de San Juan de Sabinas.

Los hechos se registraron en un domicilio ubicado en la colonia Humberto Moreira, a donde se movilizaron elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal.

Los policías acudieron como primeros respondientes y, posteriormente, arribaron agentes de la Fiscalía General del Estado en la Región Carbonífera para tomar conocimiento de lo ocurrido.

El delegado de la Fiscalía en la Región Carbonífera, Diego Garduño Guzmán, confirmó la identidad del infortunado, destacando que fue la ciudadana de nombre Rosa N. quien encontró a su hijo ya sin signos vitales.

Las autoridades realizaron las diligencias correspondientes en el lugar de los hechos, desplazando el cuerpo a un anfiteatro para realizarle la necropsia de ley y determinar las causas precisas de la muerte.

El caso quedó en manos de las autoridades ministeriales, que llevarán a cabo las investigaciones correspondientes.