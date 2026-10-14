Coahuila enfrenta crisis de mantos acuíferos

SABINAS, COAH.- La situación de los mantos acuíferos y de la presa es crítica en la Región Carbonífera, afirmó el ingeniero Juan Antonio Dávila Paulín, titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas en la zona.

Señaló que se han registrado manifestaciones de la población, lo cual es fidedigno y cierto, pues existe una sequía importante no solo en la región, sino en prácticamente todo el norte de México y en otros países, fenómeno que obedece al cambio climático.

Explicó que, en esta región, existen otros factores que afectan la disponibilidad de agua, como la sobreexplotación del manto freático por perforaciones sin registro ni autorización, y el efecto de los tajos mineros que dejan el agua expuesta a la atmósfera y provocan evaporación en cantidades importantes que ya no retornan.

Indicó que todo ello ha generado la situación actual que se observa, con el río Sabinas segmentado; este afluente es considerado un río no permanente o temporal, por lo que actualmente se encuentra justamente en esa condición.

Subrayó que es importante conservar la grava de las secciones del río, pues ese material está protegiendo el agua subterránea, y que al extraerla con diferentes finalidades se deja expuesta la roca madre del subsuelo que debe permanecer cubierta.

Respecto a la clausura de descargas de aguas negras, dijo que se mantuvo al pendiente en coordinación con CONAGUA y PROFEPA en el operativo, aunque no participaron directamente.

Sobre un posible trasvase de la presa Don Martín hacia otro estado, consideró que técnicamente sería complicado por el bajo nivel que predomina; sin embargo, abundó, son compromisos internacionales que mantiene el país.