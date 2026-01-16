Alejandra Rosales destaca el interés turístico en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- El Museo de Historia "Presidio Santa Rosa de Múzquiz" arrancó el año 2026 con una notable afluencia de visitantes provenientes de diversos lugares de la República Mexicana como Monterrey, Culiacán y Saltillo, informó la profesora Alejandra Rosales González, directora del recinto.

Este emblemático museo, ubicado en el corazón del Centro Histórico de la cabecera municipal, continúa consolidándose como uno de los principales atractivos culturales de la región, fundado en el año de 1984.

La directora destacó que el año anterior fue muy positivo en términos de turismo, con cifras alentadoras que reflejan un creciente interés por conocer la historia de Múzquiz.

Con base en estas estadísticas, el equipo del museo se ha trazado como meta superar el número de visitantes durante este 2026.

"Estamos muy contentos por la afluencia de mucha gente que ha llegado a Múzquiz", expresó Rosales González. Añadió que, durante los últimos días de diciembre de 2025, también se recibió la visita de familias provenientes del condado de Colorado, Texas, lo que demuestra el alcance internacional que está logrando el museo.

La funcionaria subrayó que los visitantes no solo se maravillan con la riqueza histórica del municipio, sino también con la hospitalidad de su gente.

"Muchas personas están visitando nuestro museo y se están dando cuenta de la historia tan hermosa de este municipio y de la amabilidad de la alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez", comentó.

Actualmente, el museo cuenta con 10 salas distribuidas en dos niveles. En el primer piso se encuentran exposiciones dedicadas a los expresidentes municipales y generales, mientras que en el segundo nivel se pueden apreciar salas sobre las etnias locales, paleontología, los primeros pobladores, artesanos, reinas y una sala infantil.

Ante el creciente interés del público, se contempla la apertura de nuevos espacios, incluyendo un área gráfica que documente los sectores históricos más representativos de Múzquiz, destacó la entrevistada.