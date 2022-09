Múzquiz | Culpan a minera de la inundación

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- María Guadalupe N, aseguró que la empresa Minera Ground en la responsable de la inundación registrada en el 70% del Municipio de Múzquiz.

Más enojada que triste, dijo sentirse el ama de casa quien añadió –No es la primera vez que lo hacen, ya en varias ocasiones lo han hecho, pero ahora me quedé sin nada.

Señaló la dama afectada que habrá de denunciar estos hechos, pues quiere que le reparen el daño toda vez que con sacrificios adquirió sus muebles y hoy los tiene totalmente destrozados.

"Ya no es posible que esté pasando esto puesto que somos muchas las familias afectadas", abundó la ciudadana.

Destacó que cuando para su regalo de navidad compró un refrigerador que le costó cerca de 23 mil pesos el cual todavía sigue pagando.

Yo observé que estaba lloviendo pero no era para tanto expresó, argumentando que no tuvo temor por su vida pues todo nos lo da Dios y todo nos lo quita, pero coraje si siento porque no es la primera vez que esto pasa sin embargo no a tal grado, dijo María.

Añadió "Si es cierto lo que le estoy diciendo y, a los policías también se los dije, que esto no era cosa de tanta agua, ellos la soltaron, porque como se explican que se vino encima en 5 minutos.

La lavadora quedó en el agua, los tanques de gas, su recámara, su mesa y sillas quedaron destruidas por lo cual va a tratar de que se los paguen.