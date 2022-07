Múzquiz | Siembra terror “El Jackson”

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Campesinos del Ejido Múzquiz temen por sus vidas, luego de que han sido atacados a golpes y, a punta de pistola por un hombre conocido con Jackson.

Ayer una de las víctimas narró los hechos que vivió en el mes de febrero, cuando el individuo quien goza de toda impunidad en este Municipio, le mató un equino y un perro.

Esta situación orilló a los ejidatarios a exigir a representantes de la Fiscalía se actúe en consecuencia contra una persona que ni siquiera pertenece a las tierras ejidales pero que se ostenta como tal, por lo cual sostuvieron una reunión con el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén.

Sergio Ojeda Reséndiz, es una de las personas afectadas manifestando a LA VOZ que fue el 10 de febrero del presente año cuando resultó víctima del individuo.

“Yo andaba en la sierra, reconstruyendo el techo de un cuarto donde nos descansamos después de arrear el ganado, pues ese mismo individuo me lo derrumbó el 6 de febrero del 2015”, expresó.

Agregó que Jackson llegó con carabina en mano y, a caballo cuestionándolo en relación al por qué andaba en su terreno vociferando que a los ejidatarios -muertos los iba a sacar de ahí y, lo iba a hacer-.

“Llegó y le disparó a mi caballo que estaba ensillado y amarrado, luego dijo que me iba a amarrar a mí y que me iba a matar, en ese momento le ordenó a Sergio Avilés que me amarrara pero el hombre se opuso ante lo cual Jackson me tiró de golpes yme quitó la cartera con 10 mil pesos”.

A unos 150 metros encontré mi perro muerto también de un balazo, afortunadamente yo me escapé y acudí a interponer la denuncia, otro día fueron los peritos y se comprobó que el hombre disparó con una carabina 30 con la cual mató a mi equino tirándome a mí de 8 a 15 balazos pero a ninguno le atinó.

“Esta situación data del conflicto por las tierras del Ejido que están en litigio ante el Tribunal Número 20 de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, y como no se ha dado el fallo ni a favor ni en contra, él dice que es dueño intentando sacarnos del lugar a como dé lugar, resaltó el ejidatario.

La persona entrevistada manifestó que Jackson presenta unas escrituras del predio las cuales no son legales, ya que no aparecen en el Registro Público de la Propiedad.

Dado lo anterior, compañeros ejidatarios temen que este hombre vaya a hacer otras cosas, tomando represalias, es por ello que estamos aquí en el Ministerio Público dejando un antecedente de la situación que ocurre, resaltaron otros campesinos.

Ojeda agregó por su parte que ni él ni los ejidatarios actuarán indebidamente pues respetan la ley, nosotros esperaremos que se dicte la sentencia definitiva por el órgano jurisdiccional y si ellos tienen la razón en pelear dichas tierras, nosotros nos salimos, así de fácil, dijo el entrevistado.

Señala tocante a este caso, que son alrededor de 15 personas afectadas tomando participación de lo ocurrido todo el ejido.

Trascendió a la vez que existen cerca de 22 denuncias más en contra del acusado por abigeato.

CONFIRMAN DENUNCIA

Por su parte el delegado de la Fiscalía, Ulises Ramírez Guillén, confirmó la denuncia por homicidio en grado de tentativa integrada en contra de Jackson.

Este es un acto que sucedió hace algunos meses, a principios de año ante lo cual la carpeta de investigación se ha estado integrando, se habían solicitado algunas citaciones al juzgado sin embargo no habían procedido las mismas por no encontrar al responsable.

Ante ello, añadió la autoridad, se estará solicitando una orden de aprehensión en contra del imputado lo cual está en estudio por parte del Ministerio Público.

“Los ejidatarios traen otras quejas de denuncias interpuestas con anterioridad ante lo cual se trata de darle salida a todas las investigaciones que están pendiente donde ellos pueden resultar afectados”, abundó por ultimo Ramírez Guillén.