Inicia construcción de tren Saltillo-Nuevo Laredo: viaducto en Monterrey

MONTERREY — El proyecto del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo contemplará la construcción de un viaducto elevado de 40 kilómetros de longitud para atravesar la zona metropolitana de Monterrey, reduciendo las afectaciones viales y optimizando el tránsito ferroviario.

De acuerdo con la planeación de la obra, el tramo elevado permitirá liberar los cruces vehiculares a nivel en el área urbana, facilitando la convivencia con el tráfico local y garantizando una velocidad constante para las formaciones de pasajeros. La infraestructura del viaducto interconectará los puntos clave de la entidad con las conexiones hacia Coahuila y la frontera norte en Tamaulipas, constituyendo una de las obras de ingeniería más complejas del trazado ferroviario federal.

Detalles confirmados

La implementación del sistema ferroviario impulsará la movilidad regional y el traslado eficiente de usuarios en el corredor industrial del noreste. Las autoridades precisaron que los estudios de factibilidad y diseño arquitectónico para el tramo elevado cuentan con las especificaciones técnicas requeridas para minimizar la vibración y el impacto ambiental en las avenidas metropolitanas.

Cronología del caso

El proyecto forma parte del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en el país, proyectando el inicio de los trabajos de cimentación en el sector metropolitano en los próximos meses previa licitación de los tramos constructivos correspondientes.