DIF Monclova promueve inclusión con feria de productos

El DIF Monclova mantiene espacios de inclusión para que alumnos del CAM Monclova y personas con discapacidad de la ciudad exhiban y comercialicen productos elaborados por ellos mismos.

Mavi Sosa, presidenta honoraria del DIF Monclova, informó que la actividad se realizó en la Plaza Principal, como parte de una feria organizada por el Gobierno municipal, a través del Departamento de Atención al Adulto Mayor y Personas con Discapacidad.

Explicó que estos espacios se realizan de manera constante para que los participantes puedan instalar sus stands, mostrar su trabajo y generar ingresos con la venta de los productos que elaboran.

"Es muy importante seguir impulsando espacios que promuevan la inclusión, reconozcan sus capacidades y generen oportunidades para su desarrollo", señaló.

Sosa destacó que los participantes ofrecen diversos artículos, entre ellos lapiceras, juguetes, rompecabezas, gelatinas y otros productos elaborados durante sus actividades escolares o de manera independiente.

Señaló que la estrategia busca que los jóvenes pierdan el miedo al emprendimiento y tengan contacto directo con los compradores, incluso realizando actividades como cobrar y entregar cambio.

Indicó que, aunque la actividad se desarrolla en el marco de septiembre, considerado el mes de la discapacidad, el apoyo es permanente. En los mercaditos organizados por el DIF se les asignan dos stands para que expongan o vendan lo que producen.

También mencionó que en los mercaditos de arte y cultura se les brinda un espacio para promover su trabajo.

Como ejemplo, recordó que en diciembre del año pasado realizaron un pedido de arcones para el alcalde y el DIF, los cuales fueron integrados con productos como cacahuates y mermeladas elaborados por los propios participantes.

La presidenta honoraria del DIF invitó a la ciudadanía a acudir a la Plaza Principal, conocer los productos y apoyar comprando alguno de los artículos.

La actividad permaneció hasta la 1 de la tarde y los recursos obtenidos son administrados por los propios participantes, quienes determinan como grupo o escuela si los destinan a mejoras de su plantel o a alguna actividad.