Feministas convocan a manifestación por el 8M; aseguran será pacífica.

Integrantes del colectivo Sororidad hicieron un llamado a la ciudadanía a participar en la manifestación con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la cual —aseguran— se desarrollará de manera pacífica.

Las organizadoras informaron mediante comunicado que este año se decidió cambiar de sede con el propósito de resignificar los espacios públicos, por lo que la concentración se realizará en la Plaza del Centro, donde buscan convertir la zona en un lugar de memoria, protesta y unión.

"Para recordar que las plazas también son nuestras, que el centro también es nuestro y que la voz de las mujeres no se apaga", señalaron al invitar a sumarse a la jornada.

La cita está programada para el domingo 8 de marzo a las 5:00 de la tarde.

Durante la manifestación se contemplan diversas actividades, entre ellas un memorial para víctimas de feminicidio y desaparición forzada, micrófono abierto para compartir testimonios y un "muro de la vergüenza" destinado a denuncias públicas y anónimas.

Asimismo, se pidió a las asistentes llevar una veladora como símbolo de memoria y solidaridad, bajo el mensaje de que cada voz hace la diferencia y de que la participación conjunta fortalece la causa.

Cabe recordar que el año pasado, lo que inició como una marcha y manifestación pacífica derivó en destrozos y actos de vandalismo en la Plaza Magisterial, situación que en esta ocasión las convocantes buscan evitar mediante un llamado explícito a la movilización pacífica.