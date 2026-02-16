Donald Trump mantiene redadas masivas en Estados Unidos: política migratoria

El gobierno de Estados Unidos ha dejado clara su postura respecto a la política migratoria actual, reafirmando que las redadas masivas y las operaciones de deportación continuarán de forma ininterrumpida, independientemente de las limitaciones presupuestarias que puedan surgir. Un alto funcionario de la administración de Donald Trump aseguró este lunes que la falta de fondos adicionales por parte del Congreso no será un impedimento para ejecutar las órdenes ejecutivas centradas en la seguridad fronteriza y la remoción de personas en situación irregular dentro del territorio estadounidense.

Esta declaración surge en un momento de alta tensión política, donde el debate sobre el financiamiento de las agencias de control migratorio ha llegado a un punto crítico en el Capitolio. Según el funcionario, el Departamento de Seguridad Nacional ha sido instruido para optimizar sus recursos actuales y priorizar la logística de transporte y detención, buscando mecanismos alternos para garantizar que el flujo de repatriaciones no se detenga. La estrategia parece centrarse en una reasignación interna de partidas presupuestarias, un movimiento que ha generado críticas inmediatas por parte de organizaciones defensoras de los derechos humanos y legisladores de la oposición.

Acciones de la autoridad

El enfoque de la administración actual subraya una determinación por cumplir con las promesas de campaña relacionadas con la soberanía nacional y el orden público. Se ha enfatizado que las operaciones se llevarán a cabo con un enfoque estratégico, apuntando a centros laborales y comunidades donde se ha detectado una mayor concentración de actividad migratoria no autorizada. Mientras tanto, las comunidades de migrantes en ciudades santuario han comenzado a reportar un aumento en la vigilancia, lo que ha elevado el clima de incertidumbre y temor en diversos sectores económicos que dependen de esta fuerza laboral.