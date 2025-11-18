El Gran Pino Navideño de Múzquiz se arma para recibir a la comunidad

El espíritu de la Navidad comenzó a sentirse con fuerza en Múzquiz este lunes, cuando las primeras luces y estructuras del Gran Pino Navideño empezaron a levantarse en la Plaza Principal, anunciando la llegada de una de las temporadas más esperadas por las familias del municipio.

Desde muy temprano, los equipos de trabajo avanzaron con el armado del emblemático pino, que en unos días se convertirá en el punto de reunión para miles de muzquenses que disfrutan año con año de este tradicional escenario lleno de luz y celebración.

A la par, se afinan los detalles de la Villa Navideña, que volverá a transformar la plaza en un espacio mágico donde los niños, jóvenes y adultos podrán recorrer senderos decorados, tomarse fotografías y disfrutar del ambiente festivo que caracteriza estas fechas.

Este año, nuevamente se integrarán más de 200 figuras monumentales inspiradas en juguetes y elementos tradicionales mexicanos—como baleros, trompos, caballitos y soldados de madera—que darán vida a un entorno colorido y lleno de identidad cultural, fortaleciendo el orgullo y la unión de la comunidad.

La llegada del Gran Pino Navideño y la Villa Navideña son eventos que generan gran expectativa en Múzquiz, donde las familias se preparan para disfrutar de un ambiente festivo y lleno de tradiciones. La participación de la comunidad es fundamental para hacer de esta celebración un momento especial que une a todos en torno a la celebración navideña.