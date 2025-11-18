Voluntarios de la Cruz Roja Sabinas destacan en su 39 aniversario

SABINAS, COAH.- La Delegación local de la Cruz Roja celebró su 39 aniversario con un acto emotivo en el que se recordó a los fundadores de esta institución que ha brindado ayuda a miles de personas en la región. Víctor Daniel Lugo Salazar, integrante del patronato de la Cruz Roja, destacó la labor de los voluntarios y técnicos en urgencias médicas que trabajan diariamente para atender a la población.

"Realmente es algo extraordinario el poder ser parte de esto", dijo Lugo Salazar. "La Cruz Roja es una institución que ha ayudado a tantísima gente durante tantos años y queremos agradecer a todos los que han trabajado para hacer de esta institución lo que es hoy".

El patronato de la Cruz Roja en Sabinas, liderado por el licenciado Juan Andrés Calvillo, se mostró comprometido con la labor de la institución y agradeció a los voluntarios y personal que trabajan en ella. "Queremos que la gente siempre obtenga el servicio que necesita", dijo Lugo Salazar. "Los técnicos en urgencias médicas se preparan para ello y salen a dar servicios en toda la región, son casi 180 kilómetros a la redonda que hacen un trabajo excepcional".

La Cruz Roja en Sabinas ha sido un referente en la región por su labor humanitaria y ha atendido a miles de personas en situaciones de emergencia. El patronato y los voluntarios de la institución se comprometen a seguir trabajando para brindar ayuda a quienes lo necesitan.