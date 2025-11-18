Colonia Fundadores en Sabinas: vecinos piden atención urgente a drenaje colapsado

SABINAS, COAH.- Vecinos de la colonia Fundadores alzaron la voz ante un problema de drenaje que lleva semanas sin ser atendido en la calle Julián Galván. Óscar Favio Torres, residente del sector, envió una solicitud formal a las autoridades correspondientes, exigiendo una pronta intervención ante lo que califican como una situación crítica para la comunidad.

El desperfecto ha provocado la acumulación de aguas negras, olores insoportables y daños visibles en la infraestructura vial y en viviendas cercanas. Los habitantes aseguran que el drenaje colapsado representa un foco de infección, especialmente peligroso para niños y adultos mayores, quienes son más vulnerables a enfermedades derivadas de la insalubridad.

A pesar de haber reportado el problema en múltiples ocasiones, los vecinos afirman que no han recibido respuesta alguna. La falta de atención ha generado frustración entre los afectados, quienes temen que la situación se agrave con el paso de los días y las condiciones climáticas.

Los colonos solicitan que se realice una inspección técnica en el lugar para evaluar la magnitud del daño y proceder con las reparaciones necesarias. Consideran urgente que las autoridades

Finalmente, los habitantes de Fundadores reiteraron su llamado a quien corresponda, esperando que esta vez sus voces sean escuchadas. Confían en que se les brinde una solución definitiva que restablezca el orden sanitario y la seguridad en su entorno.