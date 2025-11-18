Ramiro Flores presenta su libro sobre la historia de Palaú en Sabinas

SABINAS, COAH.-. El historiador Ramiro Flores Morales presentará este miércoles 19 de noviembre su más reciente obra, "Cien años de anexión a Múzquiz", un breviario que recopila cien preguntas y respuestas sobre la historia de Palaú, Coahuila. El libro, que se publicó para conmemorar los cien años de la anexión de Palaú a Múzquiz, ofrece una visión detallada de la historia de la región.

Flores Morales explicó que Palaú perteneció originalmente al municipio de Sabinas, pero debido a la falta de atención y servicios básicos, la comunidad decidió separarse y unirse a Múzquiz en 1925. El libro, que incluye y excluye a Sabinas, es un esfuerzo por preservar la historia y la identidad de la región.

El libro, que consta de 100 preguntas y respuestas, está diseñado para ser accesible a todos los lectores, con ilustraciones y fuentes que certifican la veracidad de la información. Flores Morales se mostró emocionado de presentar su obra y agradeció a la presidenta de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, por la invitación a escribir el libro.

La presentación del libro se llevará a cabo el miércoles 19 de noviembre a las 4 de la tarde en la Casa de la Cultura de Sabinas, y contará con la presencia de la presidenta de Múzquiz y otros invitados especiales. Flores Morales se mostró orgulloso de su trabajo y espera que el libro sea de interés para la comunidad.