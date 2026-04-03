Enrique García Castilla personifica a Jesús en el Viacrucis Viviente 2026

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Enrique García Castilla, originario de Sabinas, participó por primera vez en la representación del Viacrucis Viviente 2026 personificando a Jesús, en acontecimiento realizado en esta Villa perteneciente al Municipio de Múzquiz.

El joven padre de familia de 25 años de edad, compartió a LA VOZ que, recibió la invitación del padre Miguel Ángel Urzúa González, quien le preguntó si alguna vez había participado en esta actividad religiosa. "Nunca lo había vivido, pero me animé y acepté", relató.

La representación se llevó a cabo en el tradicional recorrido hacia el Cerro de la Santa Cruz, donde Enrique cargó una cruz de entre 10 y 15 kilos durante los cerca de cuatro kilómetros de trayecto.

"Fue algo cansado el caminar cargando la cruz hasta llegar al cerro, pero debemos recordar el calvario que vivió Jesús al dar todo por nosotros", expresó con emoción.

El joven padre de familia destacó que su preparación incluyó un mes de ensayos en la parroquia Guadalupe, donde junto a otros feligreses se alistó para recrear la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo.

Reconoció a su vez que, la subida al cerro de la Santa Cruz, fue uno de los momentos más exigentes físicamente, pero también de mayor significado espiritual.

Enrique señaló que su participación la dedicó primeramente a Dios, así como a sus padres, a su pareja y, a todas las personas que acudieron a presenciar la representación.

"Me sentí cansado, pero satisfecho de poder vivir esta experiencia y compartirla con la comunidad", comentó.

La actuación de García Castilla fue recibida con respeto y admiración por los asistentes, quienes reconocieron el esfuerzo y la entrega de los más de 50 actores que dieron vida a las estaciones del Viacrucis.

Esta representación reafirma la importancia de mantener vivas las tradiciones religiosas que fortalecen la fe y la unión comunitaria en la región.