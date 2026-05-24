Enrique Sánchez presenta propuestas para Múzquiz: Fortalecerá comercio local

El candidato a diputado por el Partido Verde en el sexto distrito al Congreso del Estado, Enrique "Kike" Sánchez, continúa recorriendo cada sector del distrito para llevar sus propuestas de campaña y escuchar de cerca las necesidades de la ciudadanía.

Durante su visita al centro del municipio de Múzquiz, Enrique Sánchez dialogó con comerciantes de la zona, a quienes presentó sus propuestas enfocadas en impulsar mejores oportunidades para los pequeños negocios y emprendedores de la región.

El candidato señaló que, una vez llegando al Congreso del Estado, buscará legislar para fortalecer al comercio local, generando condiciones que permitan a los pequeños comerciantes crecer y acceder a mayores beneficios. "Es importante impulsar a la región en este ámbito para ofrecer mejores servicios y oportunidades a las familias de nuestros municipios", expresó.

Asimismo, comentó que trabajará en iniciativas que permitan dar mayor formalidad a los comercios, facilitando su acceso a programas de apoyo, financiamiento y capacitación que contribuyan a mejorar su economía.

Habitantes de Múzquiz reconocieron en Enrique "Kike" Sánchez a un gestor social cercano a la gente, destacando el trabajo que por más de 20 años ha realizado en beneficio de la comunidad.