Incendio intencional en Múzquiz: Bomberos controlan fuego en El Cuartel

MÚZQUIZ, Coah.- Un incendio intencional se registró en el barrio El Cuartel de esta ciudad durante la noche del pasado domingo.

La unidad bomberil se movilizó hacia la calle Sinaloa. Al llegar al sitio, los elementos localizaron una palmera y basura que se encontraban en llamas dentro del área de una casa abandonada.

Los bomberos procedieron de inmediato a realizar las maniobras necesarias para sofocar el fuego y evitar que se extendiera a otras áreas del inmueble o propiedades cercanas.

Tras controlar la situación, Seguridad Pública tomó conocimiento de los hechos. Por fortuna, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente.

En la atención participaron los elementos de bomberos Héctor Torralba y Edgar Esparza, con apoyo del subdirector Carlos de Luna, a bordo de la unidad PCB-52-03, que posteriormente regresó a la base tras abastecerse de agua.