Confirman: fue accidental el fallecimiento de policía estatal en la Burócratas

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Centro, Everardo Lazo Chapa, informó que las primeras indagatorias sobre el hecho registrado en la colonia Burócratas apuntan a que la muerte de un elemento de la Policía Estatal habría sido consecuencia de una lesión autoinfligida de carácter accidental. De acuerdo con la Policía de Investigación, el oficial manipulaba un arma de fuego durante una reunión social cuando se produjo una detonación que le impactó directamente en la cabeza y dejó además a una mujer lesionada.

La investigación apunta a un disparo accidental durante una reunión social.

Como parte de las diligencias, autoridades ministeriales analizaron un video del lugar en el que se confirma que únicamente se escuchó una detonación, proveniente de un arma calibre 9 milímetros. El proyectil ingresó por la región occipital del elemento y, tras la trayectoria, alcanzó a la mujer en el área del maxilar, donde quedó alojado. Las pruebas periciales de rodizonato de sodio practicadas a los presentes establecieron que solo el oficial fallecido tuvo contacto reciente con el arma, lo que refuerza la hipótesis de un disparo accidental sin intervención de terceros.

La mujer lesionada se encuentra estable y bajo valoración médica.

En cuanto al estado de salud de la mujer lesionada, el delegado señaló que se encuentra estable y fuera de peligro, aunque continúa bajo valoración médica especializada para determinar la viabilidad de extraer el proyectil sin riesgos. Paralelamente, la Fiscalía solicitó información a la Secretaría de Seguridad Pública para confirmar si el arma utilizada correspondía al equipo de cargo del elemento, dato que será corroborado con registros oficiales provenientes de Saltillo.

La Fiscalía investiga el origen del arma utilizada en el incidente.

Finalmente, Lazo Chapa precisó que no existen indicios de una agresión intencional, por lo que el caso se encamina a su conclusión legal. Al haber fallecido quien manipulaba el arma, la carpeta de investigación será cerrada bajo la figura de extinción de la acción penal por muerte del imputado, una vez que se integren y validen todos los elementos periciales y administrativos.