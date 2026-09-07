Laura Jiménez Gutiérrez entrega útiles escolares en Múzquiz

VILLA DE ESPERANZAS, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, asistió como invitada especial a la escuela primaria "Apolonio M. Avilés", donde se llevó a cabo la entrega de útiles escolares, destacando además las mejoras en infraestructura educativa como parte del ciclo escolar 2026-2027.

La profesora Cristina Mendoza Salazar, directora del plantel y anfitriona del evento, dio la bienvenida a las autoridades, alumnos, docentes y padres de familia, y agradeció el apoyo del Gobierno del Estado, encabezado por el ingeniero Manolo Jiménez Salinas, acudiendo en su representación el licenciado Jesús Guerrero García, coordinador del programa Mejora Coahuila en Múzquiz.

Durante su intervención, la alcaldesa destacó que el gobierno estatal, el municipio y las instituciones educativas continuarán trabajando de manera coordinada para atender las necesidades de las escuelas.

Señaló que, además de los útiles escolares, se realizaron trabajos como cambio de pisos en las aulas, mejoras en los sanitarios y la habilitación de un aula virtual.

Jiménez Gutiérrez añadió que para el año 2027 se contempla la construcción de una techumbre tipo malla sombra en el patio cívico, por lo que refrendó su compromiso de continuar respaldando a la institución y a la comunidad estudiantil.

Por su parte, Jesús Guerrero García, representante del gobernador, refrendó el compromiso del gobierno estatal con la educación y señaló que mediante el programa "Impulso Educativo" se trabaja en coordinación con los municipios para mejorar la infraestructura escolar y ofrecer espacios dignos a niñas, niños y adolescentes.

Finalmente, el alumno Francisco Hernández, a nombre de la comunidad estudiantil, agradeció dichos beneficios y solicitó a la alcaldesa apoyo con pintura para remozar la fachada del plantel.