Múzquiz lanza plataforma digital Múzquiz Mágico para el turismo

Múzquiz, Coahuila.- Con el objetivo de fortalecer la promoción turística del municipio y facilitar el acceso a la información para visitantes y habitantes, el Gobierno Municipal de Múzquiz, encabezado por la Presidenta Municipal Laura Jiménez Gutiérrez, puso en marcha la nueva plataforma digital Múzquiz Mágico, disponible a través del sitio web: https://muzquizmagico.com

Esta innovadora herramienta permite que, con solo escanear un código QR, las y los usuarios puedan acceder de manera rápida y sencilla a información turística del municipio, incluyendo sus principales atractivos naturales, sitios históricos, cultura, gastronomía y actividades recreativas.

La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez destacó que esta iniciativa busca posicionar a Múzquiz como un destino turístico más accesible, moderno y atractivo, brindando a los visitantes una experiencia completa desde el primer contacto digital.

"Queremos que quienes nos visitan y también quienes viven aquí, descubran, vivan y disfruten todo lo que hace único a nuestro municipio. Múzquiz tiene una riqueza invaluable y hoy la ponemos al alcance de todos con esta nueva plataforma", expresó.

Asimismo, señaló que esta acción forma parte de una estrategia integral para impulsar el turismo local, promover el desarrollo económico y fortalecer la identidad cultural de la región.

El Gobierno Municipal invita a la ciudadanía y a turistas a escanear el código QR disponible en distintos puntos del municipio o ingresar directamente al sitio web para conocer todo lo que Múzquiz tiene para ofrecer.

Con acciones como esta, Múzquiz continúa avanzando hacia un futuro más innovador, promoviendo sus riquezas naturales e históricas y consolidándose como un destino turístico de gran valor en Coahuila.