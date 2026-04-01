Mina La Encantada: trabajadores discuten aumento salarial y posible huelga

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Cerca de 250 agremiados a la Sección 312 de la Mina La Encantada celebrarán este miércoles una asamblea de carácter informativo para dar a conocer los resultados de la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo entre la empresa First Majestic y los comisionados del gremio.

El encuentro donde estará presente el secretario general, Lorenzo Antonio Campa, busca transparentar los acuerdos alcanzados y definir la postura de la base trabajadora frente a las condiciones ofrecidas por parte de la compañía.

Javier Martínez Valadez, Delegado Especial del Comité Ejecutivo Nacional Minero en Coahuila, explicó que durante 15 días se sostuvieron reuniones en la Ciudad de México con representantes de la empresa.

Señaló que, las pláticas fueron ríspidas, ya que tanto esta compañía como muchas otras han mostrado disposición únicamente en lo referente a incrementos salariales, mientras que en el tema de las prestaciones son "sumamente raquíticas".

El dirigente detalló que el convenio alcanzado contempla un aumento directo al salario de 6.5 por ciento, además de un 1.5 por ciento en la prestación del ahorro.

También se logró añadir un día más de aguinaldo, junto con otras mejoras de carácter económico que, aunque menores, representan avances frente a la propuesta inicial de la empresa.

Martínez Valadez subrayó que el plazo para el estallamiento de huelga vence este 1 de abril, por lo que la asamblea será determinante para definir el rumbo de las acciones sindicales.

En caso de que los trabajadores aprueben los resultados de la negociación, se procederá a la firma del documento; de lo contrario, se dará inicio al paro laboral.

La decisión de la base será crucial para el futuro inmediato de la relación laboral en la Mina La Encantada. El delegado enfatizó que el sindicato respetará la voluntad de los agremiados y dará seguimiento puntual a la ruta que ellos elijan, ya sea la aceptación del contrato o la huelga, en defensa de sus derechos y condiciones de trabajo.