Víbora provoca alarma en Nueva Esperanza: Protección Civil responde

Capturan víbora dentro de un domicilio en la colonia Nueva Esperanza

CARLOS MACÍAS / LA VOZ

Sabinas, Coahuila.– Elementos de Protección Civil y Cuerpo de Bomberos atendieron un reporte ciudadano por la presencia de una víbora en el interior de una vivienda, ubicada en el cruce de las calles Benito Juárez y Dávila Moncada #533, en la colonia Nueva Esperanza.

Los elementos de Protección Civil responden al llamado

De acuerdo con el informe oficial, el llamado de auxilio fue realizado por habitantes del sector, quienes alertaron sobre la presencia del reptil dentro del domicilio, generando preocupación entre los ocupantes ante el posible riesgo.

Al arribar al lugar, los elementos procedieron a realizar una inspección minuciosa, logrando ubicar a la serpiente oculta dentro de un sofá en el interior de la vivienda, situación que requirió de maniobras cuidadosas para evitar incidentes.

Captura segura del reptil

De inmediato, el personal especializado llevó a cabo la captura segura del animal, utilizando el equipo adecuado para el manejo de fauna silvestre, garantizando tanto la integridad de los habitantes como del ejemplar.

Finalmente, la víbora fue liberada en un área despoblada, mientras que las autoridades recomendaron a la población mantener limpios sus hogares, evitar la acumulación de objetos y reportar de forma inmediata cualquier situación similar a los números de emergencia.