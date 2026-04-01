Incendios forestales en Múzquiz: Protección Civil actúa rápidamente

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Los incendios forestales y en pastizales volvieron a registrarse en el municipio de Múzquiz, situación que mantiene en alerta a los cuerpos de emergencia locales.

El director de Protección Civil Municipal, ingeniero Víctor Guajardo Loo, informó que durante la madrugada de este miércoles se atendió un nuevo siniestro en las inmediaciones de la carretera Palaú-Nueva Rosita.

El reporte se recibió alrededor de la 01:45 horas, indicando que las llamas se propagaban a un costado de la vía, a unos dos kilómetros de la salida de la Villa de Palaú.

De inmediato, brigadistas se desplazaron al lugar para contener el fuego y evitar que alcanzara el tramo carretero, donde representaba un riesgo para automovilistas.

Al llegar, los equipos de emergencia observaron la magnitud del incendio y procedieron a realizar labores de enfriamiento. La rápida propagación de las llamas obligó a redoblar esfuerzos para impedir que el siniestro se extendiera hacia zonas de tránsito y áreas de pastoreo.

Guajardo Loo señaló que, de acuerdo con las primeras indagaciones, lo más probable es que el incendio haya sido provocado. Advirtió que este tipo de acciones imprudentes ponen en riesgo tanto a los conductores como al ganado, además de exponer a los propios bomberos que combaten el fuego.

El funcionario subrayó que los daños al ecosistema son considerables y reiteró el llamado a la población para evitar prácticas que puedan detonar incendios.

Mientras tanto dijo, Protección Civil mantiene la vigilancia en el Municipio para atender cualquier eventualidad y proteger la seguridad de los habitantes.