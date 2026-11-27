MÚZQUIZ, Coahuila.– Reafirmando el compromiso de trabajar por una educación de calidad y mejores espacios para la niñez, la alcaldesa de Múzquiz, Lic. Laura Patricia Jiménez Gutiérrez, encabezó el arranque de construcción de una techumbre escolar en la Escuela Primaria "Apolonio M. Avilés", obra que representa una inversión de 3.5 millones de pesos y beneficiará directamente a 164 alumnas y alumnos.

Esta importante acción forma parte del programa 100 Techumbres Escolares, impulsado por el gobernador de Coahuila, Ing. Manolo Jiménez Salinas, mediante el cual se construirán 100 techos estructurales en planteles educativos de todo el estado, con una inversión global de 313.7 millones de pesos.

Durante el evento se contó con la presencia del Lic. Francisco Tobías Hernández, subsecretario de Gobierno en la Región Carbonífera, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas; la Profa. Perla Azucena Flores Chacón, jefa de sector en representación del secretario de Educación; el Lic. Julio Iván Long Hernández, director general del ICIFED.

Asimismo, estuvieron presentes el Prof. Jesús Guerrero García, coordinador municipal de Mejora Coahuila; la Profa. Berenice Garza Martínez, representante de Maestros Pa´ Delante; la Profa. Maricruz Mares Saucedo, directora del turno vespertino, y la Profa. Cristina Mendoza Salazar, directora del turno matutino de la Escuela Primaria "Apolonio M. Avilés", además de madres, padres de familia, personal docente y estudiantes.

Como parte del programa, se compartieron mensajes de agradecimiento y reconocimiento por parte de la comunidad educativa. El alumno Francisco Alain Hernández Villanueva expresó, a nombre de sus compañeros, su agradecimiento por esta obra que permitirá realizar actividades cívicas, culturales y deportivas en mejores condiciones.

La explicación técnica estuvo a cargo del director general del ICIFED, Lic. Julio Iván Long Hernández, quien presentó las características de la construcción, que contempla una superficie de 432 metros cuadrados, mediante una estructura de marco rígido, cubierta de lámina pintro blanca, sistema de canalones y bajantes pluviales, instalación eléctrica e iluminación LED industrial.

En su mensaje, la alcaldesa Laura Jiménez agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas por impulsar programas que se traducen en beneficios reales para las familias muzquenses, destacando la importancia de sumar esfuerzos entre los distintos órdenes de gobierno para fortalecer la infraestructura educativa.

Asimismo, reconoció el trabajo de las autoridades educativas, docentes y padres de familia, reiterando que su administración continuará gestionando e impulsando acciones que permitan mejorar las condiciones de las escuelas y generar mayores oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

Cabe destacar que en el municipio de Múzquiz se contempla la construcción de cuatro techumbres escolares, con una inversión total de 10.3 millones de pesos, fortaleciendo así los espacios educativos de distintas comunidades.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Múzquiz refrenda su compromiso de trabajar en equipo con el Gobierno del Estado para construir mejores espacios para las nuevas generaciones, porque invertir en educación es invertir en el futuro.