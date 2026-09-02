Alcaldesa de Múzquiz anuncia obras educativas: techos malla sombra

VILLA DE SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- La alcaldesa del municipio de Múzquiz anunció que dentro del presupuesto que se ejercerá durante 2027 se contemplan recursos para realizar obras educativas, entre ellas la colocación de techos tipo malla sombra en al menos 13 instituciones.

La presidenta municipal destacó que estas acciones son necesarias debido a las condiciones climáticas extremas que se registran en la Región Carbonífera, por lo que consideró prioritario proteger la salud de las niñas y los niños.

Señaló que la instalación de estructuras de sombra permitirá generar mejores condiciones para los estudiantes durante sus actividades escolares, particularmente ante las altas temperaturas que se presentan en la región.

La alcaldesa abundó que durante este año se logró concretar la construcción de cuatro techumbres, como parte de las acciones emprendidas para mejorar la infraestructura de los planteles educativos.

Indicó que los trabajos continuarán durante el próximo año, debido a que el compromiso es que todos los planteles educativos cuenten con estructuras y techos de malla sombra, tomando en cuenta que algunas de las instalaciones actuales se encuentran en malas condiciones.

Finalmente, reiteró que la prioridad es continuar destinando recursos a obras que contribuyan a mejorar las condiciones de las escuelas y proteger a la comunidad estudiantil ante los climas extremos que caracterizan a la Región Carbonífera.