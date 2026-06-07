Gato infestado de gusanos genera preocupación en Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- A través de redes sociales se difundió una alerta sobre un posible caso de gusano barrenador en un felino, situación que generó preocupación entre la comunidad y autoridades locales.

El reporte fue compartido por Marco Antonio Silva Favela a través de redes sociales, quien recibió información acerca de un gato con una herida infestada de gusanos.

Silva Favela explicó que el reporte fue realizado por ciudadanos que observaron la lesión en el animal, lo que levantó sospechas de que pudiera tratarse de la plaga que afecta al ganado y otras especies.

Ante ello, solicitó apoyo para conocer con qué instancia se puede canalizar el caso y así descartar o confirmar la presencia del parásito que ha afectado principalmente al ganado.

El objetivo, señaló, es realizar un muestreo clínico al felino para determinar si se trata efectivamente de gusano barrenador, enfermedad que representa un riesgo sanitario para animales domésticos y de producción. Subrayó que la detección temprana es fundamental para evitar que la situación se salga de control.

La alerta en redes sociales busca sensibilizar a la población sobre la importancia de reportar heridas sospechosas en mascotas, especialmente aquellas que no cicatrizan y presentan gusanos, ya que podrían ser indicio de esta infestación.

Finalmente, Silva Favela reiteró que la intención es prevenir y contener cualquier posible brote, por lo que pidió la colaboración de las autoridades competentes y de la ciudadanía para atender el caso de manera responsable y oportuna.