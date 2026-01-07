Laura Jiménez inaugura Church´s Texas Chicken en Múzquiz: nuevo impulso económico

Múzquiz, Coah.- La Presidenta Municipal, Laura Jiménez Gutiérrez, acompañada de los inversionistas Luis Lauro Hinojosa Margain, Boreque Martínez González y el director de franquicias Juan Ibarra, encabezó el corte de listón del nuevo restaurante Church´s Texas Chicken en Múzquiz.

Aunque el establecimiento abrió sus puertas al público días antes, este 8 de enero se llevó a cabo la ceremonia oficial de inauguración, con la presencia de empresarios de la localidad como Julio Jiménez, Hugo Martínez González y Carlos Castro, director de Turismo Municipal, Héctor Miguel García Falcón, síndico de mayoría, y Esteban Salazar, representante de la tribu Kickapoo en México.

La alcaldesa destacó que la llegada de este restaurante representa un beneficio para el municipio, ya que impulsa la confianza para que más empresas se establezcan en la región, atraigan nuevas inversiones y generen fuentes de empleo necesarias para las familias muzquenses.

"Este tipo de inversiones fortalece el desarrollo económico y amplía la oferta de servicios para la población", subrayó la Presidenta Municipal.