Llega a Saltillo camión con tecnología infrarroja para rehabilitar asfalto

SALTILLO, COAHUILA.-La Dirección de Obra Pública de Saltillo anunció la próxima llegada de un nuevo camión para rehabilitación asfáltica que opera con tecnología infrarroja, con el objetivo de mejorar de manera más eficiente el estado de las principales avenidas de la ciudad.

Así lo dio a conocer el titular del área, Antonio Nerio, quien explicó que el equipo permitirá realizar reparaciones de mayor alcance que el bacheo tradicional.

El funcionario detalló que este camión calienta superficies amplias del pavimento mediante infrarrojo, lo que posibilita una especie de recarpeteo localizado, en lugar de reparaciones de un metro cuadrado.

"Se trabaja sobre una plancha grande, que puede cubrir más de un carril, como en bocacalles, topes de crucero o zonas con acocodrilamiento provocado por el tránsito pesado", explicó.

Detalles confirmados

De acuerdo con Nerio, el equipo tiene una capacidad de reparación diaria de hasta 120 metros cuadrados, lo que equivale, en promedio, a la atención de 120 baches por día, aunque su principal ventaja es la rehabilitación continua de tramos completos, con reciclaje del material existente y garantía del proveedor.

El municipio se encuentra en negociaciones para adquirir uno o incluso dos camiones de este tipo, con una inversión estimada de alrededor de 20 millones de pesos anuales adicionales.

El alcalde ya autorizó el inicio de las gestiones para la contratación del equipo y de cuatro cuadrillas externas que trabajarán con mezcla suministrada por el propio Ayuntamiento.

Inversión y presupuesto

En cuanto al presupuesto, Nerio informó que para este año se proyecta un incremento aproximado del 15 por ciento en el gasto destinado a mezcla asfáltica, respecto a los 25 millones de pesos ejercidos el año pasado.

El primer camión, así como las cuadrillas adicionales, podrían incorporarse en un plazo máximo de 10 días, dentro del mismo mes. Además, se analiza la posibilidad de que los trabajos se realicen en horarios nocturnos, en coordinación con Tránsito y Vialidad, para minimizar afectaciones a la circulación.

Las primeras vialidades donde se contempla el uso de este equipo son los bulevares Cos, Venustiano Carranza, Nazario Ortiz Garza, Valdés Sánchez, así como tramos de Diego López y Sincamex, considerados entre los más deteriorados.