Fallece interno del Centro Federal de Readaptación 18 en Hospital General de Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- Un interno del Centro Federal de Readaptación Social número 18 perdió la vida la tarde de este martes mientras era atendido en el Hospital General de Saltillo, a donde había sido trasladado por complicaciones de salud.

El deceso fue reportado alrededor de la 1:30 de la tarde, por lo que personal de la Fiscalía General del Estado acudió al nosocomio para iniciar las diligencias correspondientes y tomar conocimiento de los hechos.

De acuerdo con el informe proporcionado por el personal médico, el paciente identificado como Juan Eduardo Sánchez Estrada, de 28 años de edad, presentó un choque séptico derivado de una perforación intestinal, situación que le provocó la muerte.

El hombre era originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde antes de su reclusión había sido diagnosticado con tuberculosis. Debido a su condición y a complicaciones posteriores, su estado de salud se fue deteriorando.

Acciones de la autoridad

Tras confirmarse el fallecimiento, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la realización de la necropsia de ley, con el objetivo de descartar cualquier indicio de violencia.

Sánchez Estrada cumplía una sentencia de 20 años de prisión por el delito de homicidio agravado, cometido en diciembre de 2018 en perjuicio de su hijastro de seis meses de edad, hechos ocurridos en un domicilio de la colonia Cementera, en Ciudad Juárez. Además, había sido sancionado con el pago de la reparación del daño y gastos funerarios por un monto de 450 mil pesos.