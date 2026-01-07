Héctor Aguirre Dávila agradece apoyo a rescates en Sabinas

SABINAS, COAH.- El licenciado Héctor Aguirre Dávila, presidente de la Asociación Civil El Faro de Don Martín, expresó su agradecimiento a la ciudadanía y a los empresarios que apoyan a la organización, que desde hace 15 años se dedica a realizar rescates de visitantes de la presa Venustiano Carranza.

Aguirre Dávila informó que la asociación realiza diariamente y sin interrupción rescates de personas que se quedan varadas en la presa, con un promedio de 150 rescates al año. "Nuestro objetivo es brindar un servicio de rescate gratuito a los visitantes de la presa, y para ello necesitamos del apoyo de la ciudadanía y los empresarios", dijo.

El presidente de la asociación civil destacó que la presa Venustiano Carranza es un lugar de gran belleza natural, pero también puede ser peligroso para los visitantes que no toman las precauciones necesarias. "Es por eso que estamos aquí para ayudar, y esperamos seguir contando con el apoyo de la comunidad para continuar con esta importante labor", agregó.

Aguirre Dávila anunció que en 2026 la asociación continuará con su labor de rescate y que a mediados del año se realizará el evento de recaudación anual, que consiste en atractivas rifas para recaudar fondos y continuar brindando el servicio de manera gratuita a los visitantes de.