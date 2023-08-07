“Nadie romperá La tranquilidad”

Torreón, Coah.- “Nadie romperá el entorno de tranquilidad que por años se ha construido entre sociedad y Gobierno”, mencionó el gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís durante la ceremonia en la que se entregó armamento y nuevo equipo de comunicación a la Policía Estatal destacamentada en Torreón, evento en el que estuvo acompañado por el alcalde Román Alberto Cepeda González.



La inversión total fue de 31 millones 96 mil 504 pesos. El Mandatario estatal mencionó que el armamento es para reforzar a las Policías de nuestro estado.

Informó que con este evento suman más de 2,160 armas y más de 1 millón 700 mil cartuchos entregados a las Policías del Estado y Policías Municipales.

En su mensaje, comentó que su mayor compromiso es la paz de las y los coahuilenses, y para eso se cuenta con los mejores policías, más capacitados, de lealtad y patriotismo.

“Coahuila es un Estado fuerte y seguro, hemos blindado la entidad contra la delincuencia; los indicadores están sustentados en las bases más sólidas, las cuales día a día seguimos avanzando y protegiendo”, reiteró.

Riquelme Solís destacó que Coahuila es el segundo Estado más exportador y el que más aporta al PIB Industrial.

Recordó que en 2023 la entidad ha superado el récord de generación de empleo durante el primer semestre en toda la historia de Coahuila, y que el factor primordial reside en las condiciones de seguridad, gobernabilidad y Estado de Derecho.

De la misma manera, señaló que mantener la entidad segura hasta el último día de su gestión es su principal compromiso, con la coordinación entre las Policías y los Mandos Únicos con el Ejército y la Guardia Nacional.

“Hoy, hemos adquirido más de 399 patrullas, armamento de alto calibre y se ha consolidado la Universidad de Ciencias de la Seguridad, entre otras cosas”, detalló.

Miguel Riquelme indicó que ante los recientes ataques, los policías han demostrado valentía, arrojo y lealtad, con la que han respondido ante los agresores, por lo que no se cederá ni un ápice contra la delincuencia.

“Los agresores no están en nuestro territorio, pretenden ingresar a Coahuila; se ha conformado una Base de Operación Mixta que opera las 24 horas del día para evitar que las bandas traspasen estos límites”, dijo el Gobernador.

Comentó que ya han sido localizados y aprendidos seis sujetos por los reciente ataques, por eso hoy se entrega más armamento y nuevo equipo de comunicación.

El Mandatario coahuilense aprovechó para refrendar su compromiso y gratitud a quienes integran las filas de la Policía Estatal y se mantienen al frente en los enfrentamientos, pues son los protagonistas centrales por mantener la seguridad y el Estado de Derecho, al mismo tiempo que lo hizo con los integrantes del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional.

El Gobernador de Coahuila informó que entregará próximamente el Cuartel Fortaleza de la Policía Estatal en la Región Sureste, pues es un compromiso con las y los coahuilenses.

Por su parte, Román Alberto Cepeda González, Alcalde de Torreón, agradeció al gobernador Miguel Riquelme porque se hace entrega en Torreón de armas largas y armas cortas, y destacó que en los más de 18 meses que tiene al frente, lo más valioso es la coordinación con su principal aliado: el Gobierno Estatal.

Recalcó que Torreón presenta favorables indicadores de seguridad por la buena coordinación con los tres órdenes de Gobierno, para hacerle frente a los que todos los días quieren entrar a esta ciudad.

“Mi reconocimiento a todas las corporaciones estatales porque dejan la vida por la causa de defender a Torreón, Coahuila y a México”, expresó.

Sonia Villarreal Pérez, Secretaria de Seguridad Pública del Estado, reconoció el gran compromiso del Gobierno Estatal con la seguridad de la entidad, así como la entrega de la Policía Estatal, su aplomo, valentía y coraje, que son los que protegen a la ciudadanía, pues además de su empeño se requiere de armamento.

“Debemos hacer todo lo necesario para que Coahuila siga en paz, en este contexto y fortaleciendo nuestro compromiso”, destacó.

Detalló que hoy se entrega:

+ 521 armas: 338 armas cortas, 183 armas largas.

+ Municiones de diferentes calibres.

+ Con una inversión total de:

18 millones 496,304 pesos.

Asimismo se entregaron:

+ 300 radios portátiles, que son un valioso instrumento para la comunicación.

+ Inversión: 12 millones 600,200 pesos.

Dando un total de entrega de equipo de 31 millones 96,504 pesos.

Villarreal Pérez destacó que con esto se seguirá vigilantes en cada rincón y cada brecha, en trabajo articulado con la Guardia Nacional, con el Ejército Mexicano, con las Fiscalías y con los Ayuntamientos: “Pues la violencia se vence con estrategia e inteligencia”.

Por su parte el empresario Carlos Fernández Gómez afirmó que en Coahuila la seguridad pública no es una preocupación, sino una ocupación, estrategia del gobernador Miguel Riquelme, y a la que ha contribuido el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, así como la Policía Estatal y las Municipales.

Señaló que el compromiso de las Policías es permanente, pese al riesgo que representa y que ha cobrado la vida de aquellos a quienes hoy honramos.

“Por la seguridad llegan inversiones, turismo. Gracias a este clima, las familias pueden convivir en los espacios públicos y en las opciones de recreación; en este sexenio se han recibido más de 12 mil millones de dólares de inversión. Tan sólo en 2023 eso alcanza más de 40 proyectos, que son más de siete mensuales”.

“Mi reconocimiento, Gobernador, por encabezar esta defensa con sus colaboradores, el Fiscal, el Ejército y los tres órdenes de la fuerza de seguridad. Nuestro sentido reconocimiento, respeto y agradecimiento, a las mujeres y hombres valientes que con su vida defienden a nuestras familias, las familias de Coahuila”, expresó.

A este evento acudieron, además, Eduardo Olmos Castro, diputado Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado; Miguel Felipe Mery Ayup, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y Verónica Martínez García, senadora de la República.

Rodrigo Fuentes Ávila y José Antonio Gutiérrez Jardón, diputados federales; Héctor Jiménez Baez, titular del Mando Especial de La Laguna, y el General de Brigada D.E.M. Guillermo Arellano Morales, Comandante de la Sexta Zona Militar.

Además de funcionarios estatales, municipales, empresarios y representantes de cámaras y organismos empresariales.