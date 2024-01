No descarta Tania ir por reelección

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Al avecinarse el proceso electoral de cara a las elecciones generales 2024 donde también se renovarán las alcaldías de los 38 municipios en el Estado de Coahuila, la alcaldesa del Municipio de Múzquiz, Tania Vanesa Flores Guerra no descartó la posibilidad de reelegirse.

"Yo creo que es una decisión importante que no solamente Tania tiene que tomar, sino que debe tomar Tania en familia, sin embargo, abundó, hay propuestas entre ellas buscar también una diputación federal o bien la reelección".

Dijo que están en estos momentos realizándose encuestas de las cuales ya le entregaron una de ellas en la cual es increíble observar el apoyo que Tania Flores sigue teniendo por parte de la ciudadanía puesto que la gente opina que debe seguir adelante-.

"Al final del día precisó -me van a entregar otras dos encuestas y sí son similares a la primera que tengo, creo que vamos a buscar la opción de la reelección no sin antes mencionarles que están manejando el tema de la equidad de género".

Por lo anterior, si eligen que sea un hombre quien contienda en el proceso electoral, mi hermano Antonio Flores Guerra, es un perfil fuerte que podría sacar adelante el proceso, él ganaría, de eso no tengo la menor duda.





Pero, agregó, si toca mujer y me voy a la reelección, la volvemos a ganar con el apoyo solidario de toda nuestra gente.

La alcaldesa mencionó que esas son las dos rutas de Tania, por lo que hoy en día, están esperando que el mismo partido MORENA le informe como quedaron los bloques.

Añadió que inició este sueño con la idea de servir a la gente, ha sido maravilloso ser alcalde de todo el Pueblo Mágico de Múzquiz, me encanta el rose con la gente, sin embargo, no significa que me aferre a esta posición.

"Yo creo que los tiempos de Dios son perfectos, yo creo que Dios decide el camino de su servidora y si el de arriba y la gente sigue apoyando para que Tania siga, seguimos, y si Dios dice que ya es tiempo de retirarnos, nos retiramos.

"La verdad es que, yo creo que Dios acomoda el plan de cada uno de nosotros, hoy estoy tranquila, feliz, contenta y deseo a todos, un buen inicio de Año Nuevo", expresó.

Finalmente comentó "Me siento contenta porque tengo una familia, unida con salud, tengo a mi madre, el respeto y cariño de la gente y sé que estamos haciendo historia pues a pesar de todas las trabas, de todo lo que nos han puesto en el camino, hemos sacado adelante el tema del Municipio".