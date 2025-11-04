Arranca el Mes del Testamento en Sabinas con baja respuesta ciudadana

SABINAS, COAH.- El notario público número 14 de Sabinas, Lic. Jorge Alberto Bermea González, explicó que el programa 'Mes del Testamento' arrancó en septiembre, pero la respuesta de la ciudadanía ha sido menor a la esperada. 'La cultura del testamento aún es escasa; falta información y conciencia sobre la importancia de dejar un legado ordenado para la familia', señaló Bermea. A diferencia de años anteriores, este 2025 el periodo se ha prolongado y se busca reforzar la participación con nuevas facilidades. El notario destacó una promoción impulsada por el gobierno estatal: cada despacho notarial podrá otorgar diez testamentos gratuitos. 'Es una forma de incentivar a quienes no pueden costear el trámite. La promoción está dirigida al público en general, pero los beneficiarios de escasos recursos reciben el beneficio sin costo alguno', aclaró Bermea. Esta iniciativa busca que más familias accedan a un documento esencial sin que el precio sea un obstáculo. Ante la pregunta de si aún hay oportunidad para acudir, el Lic. Bermea confirmó que el Colegio de Notarios de la región carbonífera amplió el plazo del Mes del Testamento hasta diciembre. 'Podemos seguir recibiendo a quien quiera regularizar su situación testamentaria durante los meses que quedan del año', indicó, invitando a la población a aprovechar la extensión del programa. En cuanto al costo habitual de un testamento, el notario explicó que el precio varía según la complejidad del patrimonio. 'Un testamento estándar ronda los mil ochocientos pesos, pero el monto puede incrementarse si se incluyen varias propiedades o beneficiarios', detalló. Por ello, la gratuidad de los diez testamentos por despacho representa un ahorro significativo para quienes cumplen los requisitos. Finalmente, Bermea González hizo un llamado a la comunidad: 'Planificar el futuro es un acto de responsabilidad y amor por la familia. No esperen a que sea demasiado tarde; acudan a nuestras oficinas y aseguren la protección de sus seres queridos'. El Mes del Testamento continuará hasta finales de diciembre, ofreciendo una oportunidad única para que los sabinenses regularicen sus voluntades de manera segura y accesible.