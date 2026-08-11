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Coahuila

Óscar Ríos Ramírez apoya a jóvenes ganadores de robótica en Nueva Rosita

El alcalde Óscar Ríos Ramírez destacó el talento de los jóvenes y su compromiso con la educación.

Por Teresa Muñoz - 11 agosto, 2026 - 07:50 p.m.
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      NUEVA ROSITA, Coah.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez recibió en su despacho de la Presidencia Municipal a Pedro Enrique y Roberto Julián, estudiantes que, tras resultar ganadores en un concurso de robótica en la ciudad de Saltillo, viajarán como premio a Houston, donde visitarán la NASA.

      El edil felicitó a los estudiantes por el logro obtenido y destacó su talento, además de reiterarles respaldo total para continuar desarrollando sus proyectos.

      Por su parte, Pedro Enrique y Roberto Julián señalaron que actualmente realizan la venta de llaveros con el propósito de reunir recursos económicos que les permitan realizar el viaje a Houston y asistir a una demostración de robótica programada para febrero de 2027.

      Roberto explicó que, para participar en la competencia, construyó un robot con piezas de LEGO y componentes robóticos de Arduino, proyecto en el que contó con el apoyo de Pedro.

      Detalló que su hermano colaboró específicamente en la instalación de las llantas y la suspensión del robot, contribuyendo al desarrollo del proyecto con el que lograron conquistar el campeonato de robótica en Saltillo.

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