Manolo Jiménez respalda a Riquelme para la Alcaldía interina de Torreón

SALTILLO, COAH.- El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, expresó su respaldo a la posibilidad de que el senador Miguel Ángel Riquelme Solís asuma la Alcaldía interina de Torreón, al asegurar que es el perfil con mayor experiencia para enfrentar el principal desafío del municipio: la seguridad.

El Mandatario estatal sostuvo que la seguridad es la prioridad para los habitantes de Torreón y de la región Laguna, por lo que consideró que Riquelme Solís reúne las condiciones necesarias para garantizar la continuidad de las estrategias de protección ciudadana y preservar la estabilidad en la zona.

"El perfil que tiene la mayor experiencia para cuidar y atender el tema de seguridad en Torreón es justamente el senador Miguel Ángel", afirmó.

Jiménez Salinas destacó el conocimiento que el exgobernador tiene de Torreón, así como su cercanía con distintos sectores sociales, entre ellos habitantes de colonias, barrios y ejidos, además de organizaciones de la sociedad civil.

También resaltó la relación de trabajo que Riquelme ha mantenido con el sector empresarial lagunero desde su gestión como alcalde de Torreón y posteriormente como gobernador de Coahuila.

El Gobernador recordó que ambos han colaborado de manera coordinada en diferentes etapas de su trayectoria política. Explicó que durante la administración estatal de Riquelme y mientras él se desempeñaba como alcalde de Saltillo, trabajaron conjuntamente en acciones de seguridad para la región sureste.

"Ahora va a ser a la inversa. Él era gobernador y yo era alcalde de Saltillo. Ahora yo como gobernador y él como propuesta de presidente municipal de Torreón vamos a traer la misma dinámica", señaló.

Jiménez Salinas afirmó que el senador cuenta con experiencia, carácter y capacidad para construir consensos, además de mantener una relación institucional con diversos actores políticos, empresariales y sociales de la entidad.

Finalmente, subrayó que la prioridad es asegurar la continuidad de las acciones de seguridad en la región Laguna tras el fallecimiento del alcalde Román Alberto Cepeda González, y consideró que una eventual llegada de Riquelme Solís al Gobierno municipal brindaría certidumbre a la población.

"Lo más importante es que el tema de seguridad va a seguir en buenas manos en lo local, y eso nos da garantías a todos. Es el perfil con mayor experiencia para seguir manteniendo la seguridad y fortalecer el blindaje de nuestro estado en esa parte de Coahuila", concluyó.