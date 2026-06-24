Óscar Ríos firma convenio para mejorar programas sociales en San Juan de Sabinas

SAN JUAN DE SABINAS, COAH.- El alcalde Óscar Ríos Ramírez firmó una ampliación del convenio de colaboración con la Congregación Mariana Trinitaria, con el objetivo de fortalecer y ampliar los programas sociales y apoyos que se ofrecen a las familias del municipio.

La alianza permitirá incrementar los beneficios que actualmente se brindan a través del programa "Ayuda que Transforma", mediante el cual se otorgan subsidios para la adquisición de cemento y tinacos destinados al mejoramiento de viviendas.

Durante la firma del acuerdo, la coordinadora territorial de la Congregación Mariana Trinitaria en la zona norte, Janeth García, explicó que la organización cuenta con un amplio catálogo de programas enfocados en alimentación, vivienda, conectividad y acceso al agua.

Detalló que entre los apoyos disponibles se encuentran tinacos, cisternas, bombas centrífugas, nodrizas, zapatos escolares, cemento, mortero, pintura, impermeabilizante y paneles solares, además de más de cien insumos destinados a mejorar las condiciones de vida de las familias.

La representante de la congregación señaló que el convenio también permitirá gestionar recursos y esquemas de colaboración para impulsar proyectos de infraestructura, fortalecer servicios y desarrollar acciones estratégicas en beneficio de la población.

Asimismo, reiteró la disposición de la organización para continuar trabajando de manera coordinada con el Gobierno Municipal y reconoció la gestión realizada por la administración encabezada por Óscar Ríos Ramírez.

Por su parte, el alcalde afirmó que su gobierno mantendrá la búsqueda de alianzas que permitan generar mayores oportunidades de desarrollo para las familias de San Juan de Sabinas.

"En San Juan de Sabinas estamos convencidos de que cuando se trabaja en equipo se pueden lograr grandes cosas. Vamos a seguir gestionando y sumando esfuerzos para acercar más programas, más apoyos y más oportunidades de desarrollo para nuestra gente. No vamos a dejar de tocar puertas cuando se trate de mejorar la calidad de vida de las familias de nuestro municipio", expresó.

Ríos Ramírez destacó que este convenio representa una oportunidad para ampliar el alcance de los programas sociales y fortalecer la capacidad de respuesta del municipio ante las necesidades de la ciudadanía.

En la firma participaron el director de Inclusión y Desarrollo Social, Federico Borjón Montoya; el secretario del Ayuntamiento, Fernando Mondragón Aguilar; el director de Obras Públicas, Jesús Ramiro Sosa Ayala; así como funcionarios de la administración municipal.