Manolo Jiménez entrega obras sociales en Múzquiz: 60 millones de pesos invertidos

Palaú, Múzquiz; Coahuila de Zaragoza; a 25 de febrero de 2025.– El gobernador Manolo Jiménez Salinas, encabezó la entrega de obras sociales "A Pasos de Gigante" en Palaú, donde destacó una inversión cercana a los 60 millones de pesos durante 2025 para fortalecer la infraestructura social del municipio.

"Muy contentos de estar nuevamente en el hermoso Pueblo Mágico de Múzquiz, donde junto con nuestra amiga la alcaldesa Laura Jiménez entregamos en Palaú el paquete de Obras Sociales a Pasos de Gigante 2025, en el cual invertimos casi 60 millones de pesos en pavimentación, agua, drenaje e infraestructura educativa. Aquí jalamos parejo y vamos con todo recuperando la grandeza de este gran municipio, y lo estamos cumpliendo con hechos", destacó el gobernador.

El Gobierno del Estado destinó 59.2 millones de pesos exclusivamente a obras sociales en el municipio, que incluyen 13.5 mdp en agua potable y drenaje, con acciones como la línea de conducción del pozo Aparicio 1 y 2, así como la adecuación y mejora de la red de distribución en diversos sectores.

Así como, 22.6 mdp en infraestructura educativa, beneficiando a secundarias y primarias de la cabecera municipal y Barroterán. Y 23 mdp en pavimentación y recarpeteo, mejorando la movilidad en colonias como Palaú, La Cascada, La Piedra, El Zoológico, Zona Centro, Infonavit, La Gloria y La Ford.

El gobernador subrayó que esta inversión representa prácticamente el doble del presupuesto anual propio del municipio en este rubro, reflejando el respaldo total del Estado.

El gobernador anunció que para este año se contempla un presupuesto aproximado de 100 millones de pesos adicionales para el municipio, lo que permitirá más pavimentación, programas de bacheo, la tercera etapa del proyecto integral de agua potable y rehabilitación de tuberías.

Asimismo, informó sobre la adquisición del terreno para el Parque Industrial Múzquiz–Palaú, acciones para fortalecer la minería y la implementación de programas de empleo temporal y apoyo a mujeres cuidadoras.

Finalmente, reiteró que Coahuila se mantiene como uno de los estados más seguros del país gracias al trabajo coordinado entre sociedad y gobierno.

Por su parte, el coordinador general de Mejora Coahuila, Gabriel Elizondo Pérez, destacó que el avance de Múzquiz es resultado del trabajo cercano y permanente del Gobierno del Estado en colonias, barrios y ejidos.

Señaló que la inversión histórica de más de 59 millones de pesos en obras sociales hoy se traduce en mejores calles, mejor distribución de agua y escuelas dignas para niñas, niños y adolescentes. Reiteró que el equipo de Mejora Coahuila continuará trabajando de manera incansable, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y consolidando al municipio como una prioridad estatal.

La alcaldesa de Múzquiz, Laura Jiménez Gutiérrez, agradeció a Manolo Jiménez, y expuso que su presencia refrenda el compromiso que existe de fortalecer los lazos y trabajo en equipo.

"Hoy somos testigos de la entrega de obras sociales que no solo transforman calles y espacios, sino que mejoran la calidad de vida de nuestras familias. Pero sobre todo quiero destacar la inversión histórica para atender el rezago y reconstrucción de nuestro municipio", puntualizó.

"Gracias a su respaldo hoy vamos avanzando para adelante. Gobernador, quiero aprovechar su visita en nuestro municipio para agradecerle la seguridad y la tranquilidad que hoy vivimos en Coahuila. Le reitero como siempre mi respeto Y seguir trabajando mano a mano con obra sociales en Coahuila, vamos para adelante a pasos de gigante", concluyó.

A nombre de las familias beneficiadas, Lidia Acosta Sánchez, vecina de Palaú, expresó su agradecimiento al gobernador y a la alcaldesa por las obras entregadas, al señalar que representan mejoras reales en la vida diaria de las familias.

Destacó que contar con calles pavimentadas facilita el tránsito de vehículos y ambulancias, brinda mayor seguridad a niñas y niños, y evita afectaciones en temporada de lluvias. Asimismo, subrayó la importancia del agua potable y el drenaje en los hogares, así como las mejoras en las escuelas, que ofrecen espacios dignos donde las y los estudiantes pueden aprender y prepararse para un mejor futuro.