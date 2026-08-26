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Coahuila

Julio Flores representará a Múzquiz en la Olimpiada Nacional de Tlaxcala

La alcaldesa Laura Jiménez despidió a Julio Flores, quien competirá en lanzamiento de bala.

Por Staff / La Voz - 26 agosto, 2026 - 07:11 p.m.
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      MUZQUIZ, COAH.- La alcaldesa Laura Jiménez Gutiérrez despidió esta mañana al profesor Julio Flores Rodríguez, quien viajará al estado de Tlaxcala para participar en la Olimpiada Nacional de las Personas Adultas Mayores, donde representará con orgullo a Múzquiz y al estado de Coahuila.

      El deportista competirá en la disciplina de lanzamiento de bala, llevando consigo el esfuerzo, la dedicación y el espíritu deportivo que distinguen a los representantes del municipio.

       

      Durante la despedida, la alcaldesa le deseó el mayor de los éxitos y destacó el orgullo que representa que un deportista de Múzquiz participe en una competencia de carácter nacional. "Estamos muy orgullosos de usted y de que lleve el nombre de nuestro municipio a esta importante competencia. Le deseamos mucho éxito; sabemos que dará lo mejor de sí", expresó.

       

      Laura Jiménez reiteró el respaldo del Gobierno Municipal al representante de Múzquiz y reconoció su dedicación y compromiso para llegar a esta competencia.

      Con su participación, Julio Flores Rodríguez buscará poner en alto el nombre de Múzquiz y Coahuila, llevando a Tlaxcala el entusiasmo y orgullo de su comunidad.

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