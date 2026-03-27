Menor de 15 años se autolesiona por problemas emocionales

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- Un adolescente de 15 años de edad fue auxiliado por paramédicos de la Benemérita Cruz Roja Mexicana luego de presentar múltiples heridas en ambas extremidades superiores.

El menor fue trasladado de inmediato al Hospital General "Hugo Héctor Martínez Tijerina" para recibir atención médica especializada, informó la coordinadora de la Cruz Roja, Silvia Contreras Daniel.

De acuerdo con los reportes, problemas de índole emocional han ocasionado que en reiteradas ocasiones el joven se autolesione utilizando armas blancas.

Esta situación ha encendido las alarmas entre los cuerpos de emergencia y autoridades de protección a menores.

Los paramédicos, al observar la gravedad de las lesiones, procedieron sin demora a trasladar al paciente al nosocomio, donde además de la atención médica se le brindará apoyo psicológico para atender el trasfondo de su problemática emocional.

Durante la intervención, se dialogó con una tía del afectado, domiciliada en la colonia Las Misiones, solicitándole que atienda este hecho, pues la vida del menor corre peligro.

Por respeto al estudiante y a sus derechos de privacidad, se omiten sus generales. Sin embargo, la Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) ya ha tomado conocimiento del caso y dará seguimiento para garantizar la protección integral del menor de quien se dijo, se desahoga de los problemas que enfrenta, provocándose heridas en el cuerpo.