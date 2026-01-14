Múzquiz: operativo policial resulta en la detención de Miguel Antonio N

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- En el marco de las acciones para reforzar la seguridad y combatir los delitos contra la salud pública, elementos del Mando Coordinado de Seguridad Pública Municipal lograron la detención de un hombre en posesión de narcótico con las características propias del cristal, hechos registrados durante la madrugada en el barrio La Ford de esta ciudad.

El detenido fue identificado como Miguel Antonio N de 32 años de edad con domicilio en la cabecera municipal del Municipio de Múzquiz.

Su captura se llevó a cabo alrededor de las 02:30 horas en la intersección de las calles Hidalgo y Matamoros, como parte de un operativo encabezado por el director de la corporación, José Ponce Sánchez.

De acuerdo con el informe policial, al momento de los hechos, Miguel Antonio N no opuso resistencia al arresto, aplicando los efectivos policiacos, el protocolo obligatorio de lectura de derechos al momento de la detención.

Durante la revisión de rutina, los agentes encontraron entre sus pertenencias varios envoltorios que contenían una sustancia con las características propias del narcótico conocido como cristal.

Tras su aseguramiento, el individuo fue trasladado a los separos de la cárcel pública municipal, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con el proceso legal.

Posteriormente, fue turnado a la Agencia Investigadora del Ministerio Público para determinar su situación jurídica.

A través de la corporación policiaca, reafirman el compromiso de mantener los operativos constantes en distintos sectores del municipio, con el objetivo de prevenir delitos y garantizar la seguridad de los ciudadanos, haciendo un llamado a la población para denunciar cualquier actividad sospechosa.