Detienen a 21 personas en operativos de barrido en Ciudad Acuña

Los recorridos conjuntos de los tres órdenes de Gobierno derivaron en detenciones por faltas administrativas en diversos sectores de Ciudad Acuña; autoridades reiteraron el llamado a denunciar.

CIUDAD ACUÑA, COAH.- Los operativos de barrido implementados en distintos sectores de Ciudad Acuña dejaron como resultado la detención de 21 personas por diversas faltas administrativas. Las acciones se realizaron de manera coordinada entre los tres órdenes de Gobierno, como parte de los recorridos de vigilancia que continúan en diferentes colonias de la ciudad.

Acciones de la autoridad

De acuerdo con la información proporcionada, los operativos mantienen resultados positivos y seguirán desarrollándose en diversos sectores.

Llamado a la ciudadanía

Las autoridades también reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que pudiera representar un riesgo para la seguridad.