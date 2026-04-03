Óscar Ríos Ramírez promueve cursos de verano en San Juan de Sabinas

Por instrucción del alcalde Óscar Ríos Ramírez, la Dirección de Seguridad Pública Municipal continúa fortaleciendo las acciones de proximidad social y prevención del delito, llevando actividades formativas a niñas y niños del municipio, en esta ocasión dentro de los cursos de verano realizados en Happy Place NR.

Durante la actividad, personal del área de Proximidad y Prevención en las escuelas, encabezado por la Lic. Gloria Cantú y con el acompañamiento del oficial Miguel Ángel Bustos, interactuó con los menores mediante pláticas dinámicas y accesibles, abordando temas fundamentales como los derechos de la niñez, la importancia del respeto a las normas y las medidas básicas de seguridad en la vía pública.

Las y los participantes mostraron gran interés en los contenidos, generando un ambiente de confianza y aprendizaje que permitió fortalecer valores como la responsabilidad, la convivencia y el autocuidado.

Estas acciones se realizan con el respaldo del director de Seguridad Pública, Luis Humberto García, así como del subdirector, Lic. Juan Francisco Gutiérrez Ozuna, quienes han impulsado el fortalecimiento de la proximidad social como eje clave para la construcción de entornos más seguros.

Con este tipo de actividades, el Gobierno Municipal de San Juan de Sabinas reafirma su compromiso de seguir impulsando programas que contribuyan al desarrollo integral de la niñez y al fortalecimiento del tejido social en el municipio.