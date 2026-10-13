Joven lesionado en accidente de motocicleta en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- Un joven de 20 años resultó lesionado luego de sufrir un percance vial cuando circulaba a bordo de una motocicleta por calles de Nueva Rosita, municipio de San Juan de Sabinas.

El lesionado fue identificado como Óscar Ernesto N., con domicilio en la colonia Nuevo León.

De acuerdo con su declaración ante las autoridades, circulaba por la calle Acuña cuando, al dar vuelta, un vehículo se le atravesó en el camino.

Al no lograr frenar, la llanta trasera de la motocicleta derrapó, provocando que perdiera el control y cayera sobre el pavimento.

El joven presentó raspaduras en el codo izquierdo y un golpe en la rodilla del mismo lado, por lo que fue trasladado en un vehículo particular al Hospital General para recibir atención médica.

Médicos del nosocomio lo reportaron estable y con diagnóstico de policontundido, además de ordenar la realización de radiografías para descartar lesiones de mayor consideración.