Localizan a joven Roberto Ortiz en Múzquiz tras días de búsqueda

MÚZQUIZ, COAH.- Tras varios días desaparecido, fue localizado con bien el joven Roberto Carlos Ortiz Ramírez, informó el director de Protección Civil Municipal de Múzquiz, ingeniero Víctor Guajardo Loo.

Como se recordará, fue el pasado 7 de octubre cuando familiares del joven solicitaron el apoyo de la ciudadanía en general para ubicarlo, tras perder todo contacto con él.

De acuerdo con la información proporcionada, Roberto Carlos había abordado una unidad que lo trasladaría a la ciudad de Saltillo, donde obtendría un empleo, pero al hacer una parada en Monclova ya no abordó el vehículo que lo llevaría a la capital del estado.

Desde entonces, al perder todo rastro de su paradero, su familia solicitó apoyo a través de redes sociales y, ante la Fiscalía General del Estado, en el área de Personas Desaparecidas.

La búsqueda se mantuvo activa durante varios días, con la difusión de su información y el llamado a la colaboración ciudadana para lograr su localización.

Fue durante la tarde-noche del pasado lunes cuando se informó a Protección Civil Municipal sobre la ubicación del joven de 28 años de edad, sin que se proporcionaran mayores datos sobre el lugar donde fue localizado.