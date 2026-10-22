Gobierno de Coahuila enfrenta problemas de agua en Nueva Rosita

NUEVA ROSITA, Coah.- El tema del agua sigue siendo prioritario para el gobierno del estado en la región carbonífera, afirmó el secretario de Gobierno, licenciado Óscar Pimentel González.

Señaló que el gobernador del estado, ingeniero Manolo Jiménez Salinas, apoya al cien por ciento a la región y ha estado preocupado en estos meses, sobre todo tras la sequía intensa registrada y la obsolescencia del sistema de agua en todos los municipios, principalmente Múzquiz, San Juan de Sabinas y Sabinas.

Indicó que precisamente en este último municipio, el problema más agudizado es el drenaje, mientras que en Sabinas es el agua potable, por lo que el gobernador ha canalizado recursos para afrontar una serie de proyectos y obras que incluyen perforación de pozos, renovación de conducciones y rehabilitación de drenajes.

Detalló que se apoya con pipas a colonias que no cuentan con red hídrica y siguen recibiendo agua por mangueras obsoletas, además de trabajos de reparación de fugas, en coordinación con los alcaldes y el director del sistema, Carlos García Vega.

En el caso de Múzquiz, la conducción de agua del nuevo pozo Aparicio Tres ha ayudado a mitigar la crisis, aunque advirtió que no se puede bajar la guardia y se debe seguir trabajando en equipo con cada uno de los alcaldes, Chano Díaz, Laura Jiménez Gutiérrez y Ulises Cárdenas Herrera.

Finalmente, señaló que por instrucción del gobernador cualquier incidencia en agua potable o drenaje debe informarse de manera oportuna a la ciudadanía para que tome previsiones ante interrupciones o realización de obras en colonias, por lo que pidió colaboración y participación durante las acciones de mejora del servicio.