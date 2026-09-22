Óscar Ríos anuncia techumbres en escuelas de San Juan de Sabinas

NUEVA ROSITA, Coah.- En un lapso de dos meses serán entregadas dos techumbres más en planteles educativos del municipio de San Juan de Sabinas, con el apoyo del gobierno del estado que encabeza el ingeniero Manolo Jiménez Salinas.

Lo anterior fue informado por el presidente municipal, Óscar Ríos Ramírez, quien señaló que son siete en total las obras de infraestructura educativa construidas en el municipio, acciones que benefician a los estudiantes y fortalecen la educación.

El edil destacó que la intención es que para el próximo año todas las escuelas del municipio cuenten con una techumbre, al considerar que estos espacios en los patios cívicos representan un beneficio directo para las niñas y los niños.

"Para nuestro municipio es un privilegio contar con techos en los patios cívicos de las escuelas, pues es de gran beneficio para los niños y niñas", expresó Ríos Ramírez al referirse a las obras realizadas.

Entre las instituciones que actualmente cuentan con estas acciones se encuentran la Escuela Cuauhtémoc, la primaria Manuel Villarreal, la escuela Carlos A. Rovirosa, la Universidad Tecnológica de la Región Carbonífera (UTRC) y la escuela Melchor Ocampo.

El presidente municipal indicó que aún faltan la primaria José María Morelos y el jardín de preescolar "Miguel Hidalgo y Costilla", con lo que se completarán los siete compromisos establecidos.

Precisó que cinco obras ya fueron concluidas y las dos obras restantes quedarán listas en aproximadamente dos meses, por lo que agradeció al gobernador Manolo Jiménez Salinas el apoyo otorgado.