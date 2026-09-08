Óscar Ríos entrega útiles escolares a estudiantes en NUEVA ROSITA

NUEVA ROSITA, Coah. - Como parte de las acciones emprendidas por el Gobierno del Estado en beneficio de la educación, se realizó la entrega de útiles escolares a estudiantes de la escuela primaria "Lázaro Cárdenas del Río".

La directora de la institución, maestra Laura Hernández Romero, dio la bienvenida a los asistentes al evento, al que acudieron como invitados especiales el alcalde Óscar Ríos Ramírez y el licenciado Hugo Sanoval Fernández, representante del gobernador Manolo Jiménez.

Durante su intervención, el alcalde destacó la colaboración de Manolo Jiménez en favor de la educación y señaló que, mediante la sinergia entre el Gobierno del Estado y el Ayuntamiento, es posible generar mayores beneficios para el sector educativo.

"El compromiso del Gobernador y su servidor es estar cerca y al pendiente de la educación", afirmó Óscar Ríos Ramírez, al refrendar la disposición de las autoridades para mantener una atención cercana a las necesidades de las instituciones educativas.

En el evento también estuvieron presentes el licenciado Ulises Cárdenas, representante de Mejora Coahuila; el profesor Fernando Mondragón Aguilar, secretario del Ayuntamiento; la maestra Saraelí Durán Zapata, coordinadora de Maestros Pa´ Delante, y María de Jesús Rangel, representante de la Dirección de Servicios Educativos.

La entrega de útiles escolares forma parte de las acciones impulsadas por el Gobierno del Estado en apoyo a estudiantes y planteles educativos, con la participación coordinada de autoridades estatales y municipales.