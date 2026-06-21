Invita FUTFEST a disfrutar lunes de fútbol y diversión

SALTILLO, COAHUILA.- El Gobierno Municipal de Saltillo invitó a las familias a disfrutar de la programación preparada para este lunes en el FUTFEST Saltillo 2026, que ofrecerá fútbol internacional, la promoción de Pulsera Mágica y diversas opciones de entretenimiento en el Biblioparque Norte.

FUTFEST Saltillo 2026 ofrece actividades para toda la familia

La directora del Instituto Municipal de Turismo, Lydia María González Rodríguez, señaló que el festival continúa ofreciendo alternativas para que las familias disfruten de un espacio de convivencia y entretenimiento durante toda la semana.

"Queremos que las y los asistentes sigan disfrutando del FUTFEST Saltillo 2026. Todos los días preparamos actividades y promociones para que cada visita ofrezca una experiencia diferente", comentó González Rodríguez.

Partidos internacionales destacan en la programación del festival

La programación deportiva comenzará a las 6:00 de la tarde con la transmisión del encuentro entre Noruega y Senegal. Posteriormente, a las 9:00 de la noche, la pantalla gigante proyectará el partido entre Jordania y Argelia.

Como parte de las promociones del festival, este lunes estará disponible la Pulsera Mágica con un costo de 300 pesos, que permitirá disfrutar de los juegos mecánicos participantes durante todo el día. La promoción no aplica para las atracciones Rocas Garage, Zeus y Base Jumper.

Promociones especiales como la Pulsera Mágica en juegos mecánicos

Además de los partidos, las y los asistentes podrán disfrutar de activaciones, zonas de fotografía, áreas de videojuegos, concursos de habilidades futbolísticas, espacios gastronómicos, venta de souvenirs y torneos deportivos de fútbol 7, fútbol playero, pádel y tenis.

Los eventos y actividades del FUTFEST Saltillo 2026 tienen un costo de recuperación de 65 pesos por persona en taquilla y de 68 pesos a través de tickettogo.com.mx. Los boletos también están disponibles en las sucursales de JR Sombreros.

El FUTFEST Saltillo 2026 continuará hasta el próximo 19 de julio con una programación de actividades deportivas, culturales y recreativas para toda la familia.