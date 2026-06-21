Rehabilita Javier vialidades clave

SALTILLO, COAHUILA.- Por instrucción del alcalde Javier Díaz González y para brindar vialidades más seguras y funcionales para la ciudadanía, personal del programa 'Aquí Andamos' rehabilitó diversos puntos con pavimento deteriorado en importantes vialidades de la ciudad, como parte del programa permanente de mantenimiento en todos los sectores de Saltillo.

El alcalde Javier Díaz destacó la reparación de diferentes tramos de carpeta asfáltica sobre el bulevar Antonio Cárdenas, en el tramo comprendido entre el periférico Luis Echeverría Álvarez y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, una de las vialidades con mayor tránsito al sur de la ciudad.

Las cuadrillas municipales repararon las diversas superficies, retiraron el material dañado y aplicaron nueva carpeta asfáltica, a fin de mejorar las condiciones de movilidad en esta zona.

De igual manera, se realizaron trabajos de rehabilitación en distintos puntos de la avenida 20, entre el bulevar Antonio Cárdenas y Prolongación Francisco de Urdiñola, donde se atendieron áreas con deterioro debido al uso constante.

Acciones de la autoridad

De manera paralela, personal municipal intervino diversos sectores a lo largo del bulevar Otilio González, con el propósito de ofrecer mayor seguridad para las y los automovilistas, así como para peatones.

Javier Díaz González destacó que el mantenimiento de la infraestructura vial es una de las prioridades de su administración, ya que contribuye directamente a mejorar la movilidad urbana, reduce los tiempos de traslado y eleva la calidad de vida de las familias saltillenses.

"Con el apoyo de nuestro gobernador Manolo Jiménez Salinas, trabajamos todos los días para atender las necesidades de nuestra ciudad", expresó el Alcalde.

Díaz González recordó el número del asistente virtual "Saltillo Fácil", 844-160-08-08, mediante el cual la ciudadanía puede reportar cualquier daño en el pavimento para su atención.