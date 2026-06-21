Exposición La forma de ella y Taller de Estampa marcan el FINA 2026 en Saltillo

SALTILLO, COAHUILA.- La creatividad, las artes visuales y la música marcaron una nueva jornada del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026, que continúa con actividades en distintos espacios para celebrar el 449 aniversario de la fundación de Saltillo.

En el Centro Comunitario Las Torres, niñas y niños participaron en el Taller de Estampa y Dibujo, impartido por Magda Dávila, donde exploraron distintas técnicas de expresión artística en un ambiente de aprendizaje y convivencia.

El Museo Rubén Herrera abrió sus puertas a la exposición escultórica "La forma de ella", del artista Alejandro Fuentes Gil, muestra que se incorporó a la programación del Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 y que podrá ser apreciada por el público.

Por la noche, la Plaza de Armas recibió a La Pura Vida, agrupación que celebró 20 años de trayectoria con un concierto que reunió a familias y visitantes en el corazón del Centro Histórico.

El alcalde Javier Díaz González señaló que el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continúa llevando actividades culturales a distintos espacios de la ciudad para que cada vez más personas disfruten del talento artístico y de la riqueza cultural que distingue a Saltillo.

Durante las próximas semanas, el Festival Internacional de las Artes Saltillo FINA 2026 continuará con actividades gratuitas en museos, plazas, teatros, centros comunitarios y otros espacios de la ciudad.

La cartelera completa puede consultarse en las plataformas digitales del Instituto Municipal de Cultura.